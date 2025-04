Si has recibido este SMS en Vigo ten cuidado, la DGT alerta de una estafa muy engañosa y fácil de caer en ella

La ciberdelincuencia sigue en aumento. El 10% de los ciudadanos españoles reconoce que ha sido víctima de algún tipo de fraude online, ya sea a través del correo electrónico, de páginas web, de llamadas de teléfono o de mensajes de texto, y 1 de cada 4 denuncia haber sido objetivo de los defraudadores, aunque no llegó a caer en sus redes.

Al hilo de este asunto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una nueva oleada de campañas de smishing. En esta ocasión, algunos ciudadanos de Vigo están recibiendo mensajes de texto (SMS) en los que se informa del pago pendiente de una supuesta multa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cuidado si recibes este SMS, es una estafa

Mensaje fraudulento Treintayseis

Los ciberdelincuentes siempre se las arreglan para encontrar diferentes maneras de atacar, aprovechan cualquier canal para conseguir sus metas. El smishing es una técnica de ciberdelincuencia muy recurrente que se realiza a través de la mensajería del teléfono móvil o por SMS con el objetivo de obtener información personal, contraseñas, números de tarjeta de crédito, etc.

En las últimas semanas, algunos ciudadanos de Vigo han recibido un mensaje de texto para pagar una supuesta multa pendiente. En el SMS, se asegura que tienen una "multa por exceso de velocidad" al haber superado los 30 kilómetros por hora en una vía y se insta a pagar lo antes posible para evitar "acumulación".

Para ello, se ofrece un enlace fraudulento que redirige a un sitio web falso que imita el oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) donde se solicita al usuario que complete varios formularios con diferentes datos personales y finalmente con los datos de su tarjeta de crédito para realizar el pago de esa supuesta multa.

Tráfico nunca notifica las multas vía SMS, por lo que si has recibido un mensaje de texto con las características descritas, la recomendación es bloquear al remitente y eliminar el mensaje de la bandeja de entrada. No obstante, si ya has accedido al enlace adjunto y proporcionado datos personales o bancarios, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda seguir las siguientes instrucciones:

Realizar capturas de pantalla y guardar todas las pruebas posibles Ponerte en contacto con tu entidad bancaria para tomar las medidas necesarias y proteger tu cuenta Reportar el fraude al Incibe e interponer una denuncia ante las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Algunos signos que indican que estamos ante una estafa incluyen: faltas de ortografía y gramática en la redacción del texto, la dirección del remitente no es la oficial o la sensación de urgencia que se transmite a la víctima. No olvides que la DGT notifica las multas principalmente a través de correo postal, enviando una carta certificada al domicilio del infractor.