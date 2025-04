¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Vigo? Estos son los efectos de la borrasca Olivier

Las altas temperaturas, acompañadas de cielos despejados, han permitido a los vigueses y viguesas salir de sus casas como si estuvieran en verano. Las terrazas de la ciudad estaban llenas y playas como Samil acogieron a los primeros bañistas del año. Muchos se pensarían que estas condiciones se mantendrían de cara a sus vacaciones de Semana Santa, pero parece que la borrasca Olivier no va a permitirles disfrutar al máximo de su ciudad.

Y es que el inicio de la Semana Santa 2025 va a estar marcado por la llegada de las precipitaciones que acompañan a Olivier. Vigo ha presenciado las primeras gotas este viernes por la mañana, que se van a ir intensificando en los próximos días.

Ya a la tarde de este día, tanto la AEMET como Meteogalicia prevén lluvias. De hecho, calculan una probabilidad de precipitación del 95 % y del 85 %, respectivamente.

El sábado mejor no salir a dar un paseo, a no ser que haya un perro en casa. Las lluvias no cesarán hasta bien entrada la tarde. Puede que los aficionados del Celta se salven de volver a casa mojados tras el partido en Balaídos contra el Espanyol.

Ahora bien, las cofradías estarán de enhorabuena. Todo parecía indicar que el Domingo de Ramos iba a estar pasado por agua, pero las últimas previsiones de la AEMET y de Meteogalicia señalan bajas probabilidades de lluvia, especialmente por la tarde.

Jueves Santo de lluvias intensas

De cara a la próxima semana, las lluvias serán constantes hasta el Jueves Santo. Según AEMET, las probabilidades de lluvia en la ciudad olívica son del 100 % hasta el cuarto día de la semana.

Unas precipitaciones que irán acompañadas de un descenso de las temperaturas. Los 25 grados que se han alcanzado estos días pasados se irán reduciendo progresivamente a lo largo del fin de semana.

Sábado y domingo se mantendrán sobre los 20 grados, pero el lunes los vigueses tendrán que volver a guardar los pantalones cortos, ya que se registrarán sobre 15 grados de máxima desde el lunes hasta el jueves de la semana próxima.