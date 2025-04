Reclaman la paralización "inmediata" de la torre de control remota del aeropuerto de Vigo

El grupo parlamentario del PP en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para su debate en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de reclamar la paralización "inmediata" de la torre de control remota que se prevé implantar en el aeropuerto de Vigo.

INDRA / EP La primera torre de control digital de España estará operativa en el Aeropuerto de Vigo en junio

La iniciativa del Partido Popular solicita que se garantice la continuidad del servicio desde la torre física actualmente operativa ante las dudas que suscita el nuevo sistema de videovigilancia entre los controladores aéreos.

La diputada viguesa Irene Garrido ha recordado que la tecnología de la nueva "torre digital" de Peinador cuenta con un "precedente fallido" en Menorca. Allí se acabó desistiendo de este sistema, que fue calificado como un "experimento" por el propio presidente de AENA.

Ante esta situación, los diputados del PP instan al gestor aeroportuario a retirar el proyecto y abrir un proceso de "diálogo estructurado" con los profesionales para "garantizar que cualquier innovación tecnológica en materia de navegación aérea cuenta con el consenso técnico y laboral necesario".

En esta línea, la proposición no de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso recoge las advertencias de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) sobre esta torre de control remota. Según argumentan, la visibilidad no es completa a través de los monitores. Además, avisan de que no es posible distinguir el tipo de aeronave que se aproxima "hasta que está muy cerca".

Por otro lado, los 'populares' insisten en que el nuevo sistema podría condicionar las misiones operativas de los helicópteros del 061, de Salvamento Marítimo, de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional. Según los controladores, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) impide controlar de modo simultáneo una de estas aeronaves, que habitualmente operan en situación de emergencia, y un avión comercial.

Por todo ello, Garrido ha subrayado la conveniencia de no implantar "tecnología experimental" en terminales que suelen padecer condiciones meteorológicas adversas, especialmente sin disponer de "validación específica" para entornos con baja visibilidad, topografía compleja o climatología extrema.

"Si la torre remota pudiera tener alguna justificación, sería en aeródromos con muy bajo tráfico o en zonas rurales, donde mantener una torre física no sea viable. Ese no es el caso del aeropuerto de Vigo, que cuenta con una infraestructura consolidada, operaciones comerciales regulares, personal altamente cualificado y una torre de control física plenamente operativa", ha añadido la diputada viguesa.