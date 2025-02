Ucranianos en Vigo ante las negociaciones de Putin y Trump: "Rusia no quiere paz, quiere territorio"

Hace un mes, la política internacional dio un giro de 180 grados. Tras la reelección de Donald Trump el 20 de enero de 2025, sus polémicas decisiones han acaparado titulares en todo el mundo: desde renombrar el Golfo de México como "Golfo de Florida", hasta proponer la evacuación de la Franja de Gaza para construir un resort turístico, o incluso negociar con Vladimir Putin un reparto del territorio ucraniano.

Sin contar con la presencia de Volodímir Zelenski, el presidente estadounidense ha mantenido una extensa negociación con el líder ruso en la que se ha planteado un acuerdo que otorgaría legitimidad a Rusia sobre las zonas ocupadas en Ucrania. A cambio, para evitar una nueva invasión sobre el territorio que permanezca bajo control ucraniano, Estados Unidos invertiría en su desarrollo.

Esta situación ha generado preocupación entre los principales líderes mundiales, que los ha llevado a reunirse esta semana en Arabia Saudí para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, aunque Rusia está presente en las conversaciones, Ucrania ha sido excluida de las mismas, una decisión que en Kiev consideran inaceptable.

La presidenta de la Asociación de Ucranianos en Galicia-Girasol, Marta Skyba, expresa la indignación de la comunidad ucraniana ante esta exclusión y critica la pasividad de Europa. "Parecen conejitos ciegos, no entienden que Ucrania está luchando para dar tiempo al resto de países a prepararse", lamenta.

Para los ucranianos residentes en Vigo, es un hecho que los planes expansionistas de Rusia no se detendrán en Ucrania. Si logra consolidar su control sobre el territorio, consideran que esto solo será el inicio de un conflicto mayor en Europa.

Una amenaza más allá de Ucrania

Skyba advierte sobre las maniobras militares que Rusia está llevando a cabo en Bielorrusia, similares a las que precedieron la invasión de Ucrania en 2022. "Está claro que esto se materializará en una invasión de Polonia, Lituania, Letonia o Estonia", asegura.

"Los europeos no entienden quiénes son los rusos. Ellos siempre mienten. No quieren la paz en Ucrania, la quieren entera y sin gente", enfatiza. Desde su perspectiva, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para dividir el territorio ucraniano no solucionarán el problema a largo plazo, ya que, cuando Rusia se recupere, volverá a atacar. "Putin no va a parar. No quiere la paz, quiere territorio", reitera.

El peligro de legitimar la ocupación

Para la comunidad ucraniana en Vigo, las negociaciones actuales son extremadamente peligrosas, ya que podrían sentar un precedente que desestabilice la paz en Europa. "Rusia siempre ha dicho que no va a parar, entonces, ¿por qué Europa no lo toma en serio?", se pregunta Skyba. "Esto trata de un nuevo orden mundial, y Trump y Putin quieren diseñarlo a su manera".

Advierte también sobre el riesgo de reconocer la legitimidad de una ocupación militar. "Si Putin lleva tres años en Ucrania y Trump dice que tiene derecho sobre esa tierra, ¿qué van a decir los árabes que vivieron 700 años en España? Es un precedente muy peligroso. España tiene que reflexionar y prepararse", advierte.

Por todo ello, nconsideta que la respuesta de Europa es insuficiente. "Dicen que defienden la democracia, pero toman decisiones sobre Ucrania sin contar con los ucranianos", denuncia. Pero, a pesar de todo, Skyba mantiene la esperanza. "Todo el mundo pensaba que Ucrania no iba a durar más de tres días, y ya llevamos tres años luchando", concluye con determinación.