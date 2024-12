"Fraude, cutre, estafa": Las redes sociales se ceban con la exposición de Harry Potter en Vigo

La expectación era máxima entre los fans de Harry Potter en Vigo ante la apertura de The Magical Miniworld Experience, una exposición anunciada como inmersiva, con réplicas a tamaño real de escenarios y piezas de colección de la famosa saga. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados y actividades como talleres de pociones, juegos de rol y cuentacuentos mágicos, la propuesta parecía una cita ineludible para los seguidores del universo creado por J.K. Rowling.

Sin embargo, tras las primeras visitas, la decepción ha dominado las reacciones. Usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok, han criticado duramente la calidad de la exposición, llegando a calificarla de "cutre", "fraude" y "estafa". Las críticas apuntan tanto a la ejecución de la experiencia como al precio de la entrada, fijado en 13 euros.

"No penséis que os vais a encontrar figuras grandes", dice en su vídeo Toni Alfa, explicando que solo hay dos figuras "las cuales no se parecen en nada a las películas" y el resto son de cartón. "Allí la gente ya estaba protestando, porque lo que había allí no era lo que ponía en el papel, los niños se van defraudados. El actor que hacía de Harry Potter no se parecía en nada, ni siquiera llevaba las gafas", denuncia en el vídeo.

En los comentarios, muchas personas agradecen estos testimonios y aseguran que, tras verlos, decidieron no asistir. "Menos mal que me ahorré el viaje", afirman varios usuarios.

La respuesta de la organización

Tanto es el revuelo que se ha creado en redes sociales, que la propia empresa organizadora del evento ha enviado un comunicado a través del Instagram de Vigo Plan dirigiéndose a todas aquellas personas que han visitado, planean visitar o han comentado sobre la experiencia.

"Somos una empresa local formada por un equipo de 22 personas que trabaja con esfuerzo y dedicación para ofrecer una experiencia mágica para toda la familia. Queremos responder a las dudas y críticas que han surgido y pedimos comprensión y empatía con el trabajo que realizamos", comienzan.

En el comunicado aclaran que el recorrido ocupa un espacio total del 1.000 metros cuadrados, incluyendo áreas interiores como exteriores. Además, aclaran que la experiencia cuenta con réplicas cuidadosamente elaboradas e inspiradas en escenarios de la saga y con representaciones de actores.

Asimismo, aceptan todo tipo de críticas y sugerencias, pero piden encarecidamente respeto a los trabajadores. "Han llegado a insultar a los trabajadores que reparten flyers y hemos solicitado la retirada de los vídeos en los que se graba a los actores sin su consentimiento, ya que difundir imágenes sin autorización es ilegal".

Sobre el precio de las entradas, "este refleja el esfuerzo y los costes de los 22 trabajadores, así como el transporte y montaje del evento y los permisos necesarios y las mejoras constantes en la experiencia".