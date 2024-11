El Banco de Alimentos de Vigo inicia su Gran Campaña de Recogida, activa los días 22 y 23 de noviembre

El Banco de Alimentos de Vigo ha iniciado este viernes su Gran Campaña de Recogida, una acción solidaria que se llevará a cabo durante toda la jornada de los días 22 y 23 de noviembre en 125 supermercados de toda la provincia de Pontevedra.

La Campaña se inció esta mañana, con la participación de la madrina de este año, Diana Nogueira, que está colaborando en diversos supermercados de Vigo y Pontevedra "como una voluntaria más". "Queremos agradecer la empatía y la generosidad de la gente, estamos llenando carros desde primera hora de la mañana", dijo la Nogueira a los medios de comunicación.

Aunque cualquier donación es bienvenida, Diana destacó los productos más esenciales: leche, galletas y cacao, especialmente importantes para garantizar un desayuno digno a los niños. Para las comidas, aunque las pastas y arroces son básicos, también se necesita aceite y alimentos envasados que no requieran cocción, pues suponen un ahorro energético para las familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el nuevo presidente, recordó la importancia de que no sean productos muy perecederos y "a ser posibles conservas de carne y pescado, y vegetales que no exijan demasiado consumo energético".

Los 2.000 voluntarios del Banco de Alimentos que conforman la "marea azul" se encontrarán en distintos establecimientos de Vigo y Pontevedra, así como, en: Redondela, Cangas, Moaña, Bueu, Marín, Poio, Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, Vilalonga, Ribadumia, Catoira, Lalín, Baiona, Nigrán, Gondomar, Tui, O Rosal, A Guarda, Tomiño, Mos, Porriño, Ponteareas y Salvaterra.

Al igual que en años anteriores, la Gran Recogida de este año está siendo en formato mixto, es decir, en algunos supermercados se permite la presencia de nuestra marea azul para facilitar las donaciones físicas, al tiempo, que se informa de la posibilidad de realizar, también, aportaciones económicas al pasar por caja. Algunas cadenas de alimentación como Mercadona, El Corte Inglés o DIA, solo llevarán a cabo donaciones económicas y no habrá voluntarios.

325.000 kilos en honor a Iván Martínez

El objetivo de esta Gran Recogida 2024 es recaudar, al menos, los 325.000 kilos de alimentos alcanzados el año pasado. "Si lo logramos, además de garantizar la despensa de los almacenes en Vigo y Pontevedra, sería un gran homenaje a la labor incansable de Iván Martínez, presidente fallecido recientemente", han explicando desde la Fundación.

Además, han informado que los 54 Bancos de Alimentos adheridos a la Federación Española Bancos de Alimentos (FESBAL) han asumido el compromiso de destinar una parte de lo que se recaude en esta Gran Recogida 2024, a las personas damnificadas por la DANA registrada hace casi un mes en Valencia.