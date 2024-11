Estos son los mejores alimentos para donar en la Gran Campaña de Recogida de Vigo

Durante la mañana de este viernes, el Banco de Alimentos de Vigo inició su Gran Campaña de Recogida 2024. Se trata de una acción solidaria, en la que participan cerca de 2.000 voluntarios de toda la provincia de Pontevedra con el objetivo de recaudar alimentos para los 20.000 pontevedreses en situación de vulnerabilidad. Así, durante estas dos jornadas, 125 supermercados de diversas localidades, contarán con puntos de donación de comida y dinero.

Aunque desde el Banco de Alimentos destacan que toda donación es bienvenida, hay ciertos alimentos que son mejores que otros, ya que repercuten en un mejor gasto para las familias. La madrina de la campaña de este año, Diana Nogueira, explicaba a Treintayseis que los productos más esenciales son la leche, galletas y cacao, "especialmente importantes para garantizar un desayuno digno a los niños".

Para las comidas, aunque las pastas y arroces son básicos, también se necesita aceite y alimentos envasados que no requieran cocción, pues suponen un ahorro energético. Algo con lo que estuvo de acuerdo el nuevo presidente, José Ramón Santamaría, que durante la recogida de esta mañana recordó la importancia de que los alimentos donados no sean productos muy perecederos y "a ser posibles conservas de carne y pescado, y vegetales que no exijan demasiado consumo energético".