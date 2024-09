Acoso a un policía de Vigo: "Te voy a dar la tunda de tu puta vida"

Un hombre de 44 años de edad que responde a las iniciales R.C.F., podría ser condenado a dos años de prisión y a pagar 1.000 euros de indemnización por un delito continuado de amenazas y otro de acoso a un agente local de Vigo al que envió varios mensajes con insultos. El individuo fue juzgado este pasado jueves en la sala de lo Penal 3 de la ciudad olívica.

Según relató la Fiscalía, acusado y víctima se conocieron a raíz de un accidente de tráfico. El procesado atropelló al agente y se inició un altercado. Desde entonces y tras haberse hecho con el teléfono del funcionario, R.C.F. comenzó con una "continua acción de hostigamiento" enviándole mensajes al agente en tono amenazante.

Más concretamente, en la Nochevieja de 2022 el procesado envió mensajes al policía en los que le decía: "Sin lesiones no te quedas", "te voy a dar la tunda de tu puta vida", "tengo tu dirección", o "tú, puerco, quedas sin chapa por mis santos cojones", entre otros.

Niega el envío de mensajes

El acusado ha negado las amenazas, y ha explicado que, si bien tenía el contacto del agente, no le envió ese tipo de mensajes. De hecho, su defensa ha apuntado que no se ha acreditado que esos textos de WhatsApp -aportados a la causa por el propio denunciante- procedieran del teléfono de R.C.F., ya que no se pidió su cotejo, y ha pedido su libre absolución.

Con respecto a lo anterior, el acusado aseguró que no tenía la citada aplicación de mensajes en su teléfono móvil: "Tenía su teléfono porque le compraba droga a unos compañeros suyos policías", ha asegurado, y ha insistido en que el agente denunciante "se lo está inventando todo para perjudicarme".

Por su parte, la acusación particular reclama una condena de dos años y medio de prisión para el hombre, y una indemnización de 10.000 euros por los perjuicios causados al funcionario, que "dio crédito" a las amenazas. Además, el letrado del denunciante ha señalado que ha esgrimido "la defensa clásica del amenazador, del abusón, negar la mayor". "Creíamos que vendría rehabilitado, pero es el de siempre, va a seguir amenazando y extorsionando. Donde mejor está es en prisión", ha zanjado.

Según las mismas fuentes recogidas por Europa Press, el acusado tiene otras causas pendientes por amenazas y delitos similares a este agente de Policía y a otras personas. Este mismo jueves ha sido juzgado por un delito de injurias, por remitir numerosos correos electrónicos a varios juzgados de lo Penal y de instrucción de Vigo, dirigiéndose a los magistrados y magistradas con expresiones como "puerco", "retrasado mental", "puto enano de mierda", "puta jueza de mierda", "borracha", entre otros. En este extremo, la Fiscalía le imputa dos delitos de injurias graves a la autoridad, y pide que se le condene al pago de dos multas que suman 3.600 euros