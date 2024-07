El verano volverá a mostrar su cara en Vigo, pero no por mucho tiempo

Bo día! As nubes baixas que cubren arestora os ceos de moitos puntos de #Galicia tenderán a desaparecer co avance da mañá.



Pola tarde teremos soamente nubes altas que non impedirán o paso do sol, con vento norte que impedirá que os termómetros acaden valores elevados. pic.twitter.com/yrNO4sP2pR