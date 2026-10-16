El gerente de una empresa de vieira gallega se gasta 36.562,93 euros de la compañía en cuestiones personales

El gerente de una empresa de comercialización de vieira de origen gallego ha sido condenado a dos años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Así lo ha determinado la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, además, le ha inhabilitado para ejercer como administrador o gerente por el mismo tiempo y le ha impuesto el pago de una indemnización a la mercantil de 36.562,93 euros.

Tras practicar prueba testifical, pericial y documental, el tribunal valoró que el acusado, en su calidad de apoderado y gerente de la mercantil, realizó una gestión contable negligente y que, además, dispuso de fondos y cargó gastos ajenos a la empresa, destinándolos definitivamente a su beneficio, por un importe total de 36.562,93 euros.



Por lo anterior, el tribunal consideró probada la comisión de un delito continuado de apropiación indebida. Con todo, descarta la calificación por administración desleal o falsedad documental por razones de principio de especialidad y de insuficiente concreción probatoria. Además, absuelve a la mujer del condenado por ausencia de indicios de conocimiento o participación en la obtención y disposición de las cantidades.