Una conocida cadena de supermercados busca 60 trabajadores para su nueva tienda en Pontevedra

Vegalsa-Eroski busca cubrir 60 puestos en el supermercado que abrirá en el polígono de O Vao, en la ciudad de Pontevedra. En concreto, necesita trabajadores para las áreas de frutería, cocina, chacinería, carnicería, pescadería, caja y reposición.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha participado en una jornada del programa Xunta Conecta con Vegalsa-Eroski, celebrada en la oficina de empleo de Pontevedra.

Así, el conselleiro destaca que la sesión combina la información a las personas demandantes de empleo sobre los puestos existentes con un proceso ágil de entrevistas con el fin de darles cobertura.

Además, avanza que se preparan nuevos encuentros del programa Xunta Conecta en otras comarcas dirigidos a atender las necesidades de otros sectores económicos.