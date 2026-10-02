La Xunta adjudica por 2,4 millones la construcción de 13 viviendas públicas en Pontevedra

El consejo de administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) autorizó este viernes la adjudicación de dos contratos para la construcción de 16 nuevas viviendas de promoción pública en Pontevedra.

En concreto, el consejo de administración autorizó la adjudicación del contrato para la construcción de un inmueble de 13 viviendas en la calle As Devesas, en una parcela cedida por el Concello. La empresa adjudicataria del contrato será Coviastec S.L., por un importe de 2.431.204,90 euros.

El edificio se construirá según el proyecto redactado por la UTE M. Vázquez Fariña-Rodríguez Fontán, adjudicado por 99.999,99 euros, y dispondrá de 13 viviendas de promoción pública, garajes, trasteros y dos locales comerciales distribuidos entre el sótano, la planta baja, tres plantas superiores y una planta bajo cubierta.

En la planta sótano habrá un trastero y 13 plazas de garaje. En la planta baja estarán los dos portales de acceso, un almacén de residuos, locales de instalaciones, una reserva para el centro de transformación y dos locales comerciales.

En las plantas primera a tercera habrá tres viviendas de dos dormitorios y una vivienda de tres dormitorios (3D) en cada planta. Finalmente, en la planta bajo cubierta habrá una vivienda de tres dormitorios y 12 trasteros.

Transformación de locales en Valdecorvos

El consejo de administración de Vipugal también autorizó la adjudicación del contrato para la transformación en tres viviendas de promoción pública de los locales existentes en la parcela 13 de Valdecorvos, unos locales que son propiedad de la Xunta. La obra será encargada a Deseño, Enxeñería e Xestión de Obras S.L. por un importe de 344.607,44 euros. El proyecto fue redactado por Germán Gómez Espejo y adjudicado por 33.396 euros.

Con estas adjudicaciones, la Xunta avanza en el cumplimiento del compromiso de duplicar el parque público de vivienda antes de finalizar 2028, alcanzando las 8.000 viviendas, que serán 10.000 en 2030.