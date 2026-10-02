Investigan a un hombre en Pontevedra tras enterrar vivos a dos cachorros en una finca

Un hombre está siendo investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de maltrato animal, tras haber enterrado a dos cachorros de perro en una finca, en Xeve, en el municipio de Pontevedra.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra a Europa Press, la investigación se inició a raíz de una comunicación de la protectora de animales Ohana de Pontevedra. Uno de sus miembros, cuando caminaba por la zona acompañado de otras personas, escuchó los ladridos lastimeros de lo que parecía ser un cachorro.

Al acercarse, observaron tierra recientemente removida debajo de un árbol y descubrieron a un pequeño animal parcialmente enterrado, cubierto de tierra y tratando de liberarse. Tras avisar a una persona que se encontraba en la vivienda de la parcela, esta recogió al cachorro y lo trasladó a una zona habilitada para los perros.

Ante la sospecha de que pudiera haber más animales enterrados, los testigos pusieron los hechos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil y, el pasado 20 de septiembre, los agentes se desplazaron hasta la finca y comprobaron que el cachorro rescatado se encontraba en una perrera junto a su madre y otros tres hermanos.

Durante la inspección de la zona donde había aparecido el primer animal, los agentes localizaron, bajo la tierra removida, un segundo cachorro de corta edad que se encontraba muerto y completamente enterrado. La persona con la que hablaron, que se encontraba en la vivienda, les informó de que los animales pertenecen a su hijo.

Así, la Guardia Civil contactó telefónicamente con el dueño de los perros, que reconoció que había enterrado a dos cachorros al creer que estaban muertos. A la vista de los hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigarlo por un presunto delito de maltrato animal.