Denuncian el impacto de las obras en Ons y acusan a la Xunta de "turistificar" la isla. Cedidas

Denuncian el impacto de las obras en Ons y acusan a la Xunta de "turistificar" la isla

La Plataforma fronte á masificación turística Vigo-O Morrazo se ha sumado a las críticas de colectivos ecologistas por las obras ejecutadas en la isla de Ons y denuncia que las actuaciones están transformando este espacio protegido con una estética "turistificadora" alejada, a su juicio, de sus valores naturales y tradicionales.

El colectivo pone especialmente el foco en las intervenciones realizadas en el entorno de O Curro, donde cuestiona la instalación de grandes balaustradas de granito y la reforma de la caseta de atención a visitantes, así como en los accesos a la playa de Area dos Cans.

En este caso, la plataforma denuncia la eliminación de sauces y espinos para acondicionar un merendero, mientras se habrían conservado ejemplares de especies alóctonas como la Robinia pseudoacacia. También critica la sustitución de mesas de madera por otras de piedra y la construcción de una plataforma de hormigón sobre el acceso al arenal.

Las actuaciones fueron promovidas por la Axencia de Turismo de Galicia y financiadas con fondos europeos NextGeneration. Según la plataforma, las dos adjudicaciones vinculadas a las obras superan conjuntamente los dos millones de euros y fueron concedidas a Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU.

El colectivo cuestiona además que los trabajos se hayan desarrollado sin evaluación ambiental ni participación de los vecinos de la isla o de colectivos vinculados al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

La Xunta había defendido que las actuaciones se ejecutaron con "escrupuloso respeto por el entorno natural del Parque Nacional", una valoración que la plataforma rechaza al considerar que las obras han provocado una degradación del entorno de O Curro y Area dos Cans.