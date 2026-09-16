Rafa Domínguez pide una excedencia como médico para centrarse en la carrera por la Alcaldía de Pontevedra

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pontevedra y candidato a la Alcaldía, Rafa Domínguez, ha solicitado una excedencia en el Hospital Quirónsalud, donde ha ejercido durante los últimos 24 años como especialista en Medicina Interna.

El dirigente popular explica que la decisión busca permitirle centrarse en su actividad política y en la preparación de las próximas elecciones municipales.

Domínguez ha anunciado el paso a través de una carta abierta en la que define la decisión como "importante, personal y profesional", pero "muy meditada". "Quiero dedicarme en cuerpo y alma a Pontevedra y al objetivo que persigo desde hace ocho años: recuperar la Alcaldía de mi ciudad para el Partido Popular", señala.

En el escrito, el candidato vincula su trayectoria como médico con su forma de entender la política y reivindica la "vocación de servicio" como nexo entre ambas etapas.

Domínguez recuerda también los algo más de ocho años transcurridos desde que asumió la presidencia local del PP y su reciente etapa al frente de áreas como el Museo de Pontevedra y Santa Clara desde la Vicepresidencia de la Diputación.

Barrios, aparcamiento y actividad económica

De cara a las próximas municipales, Domínguez avanza algunas de las líneas que pretende incorporar a su proyecto, entre ellas la atención a barrios y parroquias, la limpieza y la seguridad, los servicios sociales o la búsqueda de soluciones al aparcamiento.

También apunta a la agilización de las licencias municipales, la modernización del Ayuntamiento y el impulso del deporte.

El candidato popular incluye además entre sus objetivos aumentar el suelo industrial y favorecer la actividad económica y el empleo, especialmente entre los jóvenes.

"Necesitamos abrir Pontevedra a la ría", sostiene Domínguez, que plantea como objetivo que la ciudad "vuelva a mirar hacia delante" y genere nuevas oportunidades.

La carta concluye con agradecimientos a sus compañeros de Quirónsalud, a sus pacientes y a su familia. Domínguez subraya, no obstante, que la excedencia no supone abandonar definitivamente su profesión: "No digo adiós a la medicina. Digo hasta luego. Volveré. Ahora toca Pontevedra".

Polémica de su jefe de prensa

El anuncio se produce dos días después de la salida de Álvaro Rodiño, hasta ahora jefe de prensa de Domínguez en la Diputación de Pontevedra.

La institución comunicó el lunes su cese a petición propia, después de la polémica por su participación en un vídeo de TikTok en el que, dentro de un formato viral basado en intercambiar preguntas y respuestas, aparecía una referencia a golpear con un palo de golf a un niño huérfano.