Pontevedra celebra los 50 años de Príncipe Felipe con una inversión récord para modernizar el centro

El centro Príncipe Felipe de Pontevedra ha celebrado su 50 aniversario con un acto en el que el presidente de la Diputación, Luis López, garantizó la continuidad y el futuro de unas instalaciones que han acogido a 3.655 personas desde su apertura.

La Administración provincial destinará más de cinco millones de euros a la reforma del centro infantil y del pabellón deportivo, una inversión que se suma a los 16,6 millones consignados en los presupuestos de 2026 para el funcionamiento del complejo.

"Coincidiendo con el 50 aniversario, estamos efectuando la mayor obra de la historia reciente de este complejo", destacó López, quien defendió que Príncipe Felipe debe seguir siendo una "referencia" en Galicia en atención, cuidados e integración de la infancia.

El presidente provincial agradeció además el trabajo de los 226 profesionales del centro y recordó a los menores que han pasado por sus instalaciones. "Príncipe dio un hogar y un futuro a los 3.655 jóvenes que cruzaron estas puertas", señaló.

105 personas tuteladas residen actualmente

El acto contó también con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de la conselleira de Política Social, Fabiola García, además de representantes municipales y de entidades vinculadas al ámbito social.

Rueda destacó que el centro, que actualmente acoge a 105 personas tuteladas por la Administración autonómica, "es parte de la historia de Pontevedra" y constituye "una institución fundamental para Galicia".

Homenaje a residentes y trabajadores

La celebración tuvo lugar en el auditorio José Manuel Pérez Matos, "Portu", denominado así en recuerdo de un antiguo residente y trabajador de la Diputación.

Durante el acto se proyectaron varios vídeos sobre la historia del complejo y se celebró una mesa redonda con antiguos residentes y educadoras.

López puso también en valor la colaboración entre la Diputación y la Xunta y aseguró que Príncipe Felipe seguirá siendo "un faro de educación, de cuidados y de ocio para todos los pontevedreses".