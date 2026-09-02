Detectan un caso de lengua azul del serotipo 3 en una explotación bovina en Vila de Cruces (Pontevedra)

La consellería do Medio Rural ha informado en la tarde de este miércoles que se ha detectado un caso de lengua azul del serotipo 3 en una explotación bovina ubicada en Pontevedra. Se trata del primer caso detectado en la provincia pero no así en Galicia, donde ya se notificaron casos en A Coruña y Lugo en los meses de julio y agosto.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, al que se ha enviado una muestra, ha confirmado esta infección en un animal bovino.

Entre las características de la enfermedad de la lengua azul están la inflamación de las membranas mucosas, congestión, hemorragias e hinchazón.

Según explica Medio Rural, este nuevo foco se suma a los anteriores, de los serotipos 3 y 8, detectados esta temporada de circulación del vector transmisor, unos insectos del género Culicoides spp, iniciada en abril tras la finalización de su periodo invernal.

La explotación afectada se ubica en Vila de Cruces. Aquí, gracias a la vigilancia del titular, se pudo localizar la enfermedad, confirmando posteriormente que se trataba del serotipo 3.

La Xunta recuerda que en el 2025 los serotipos que se detectaron también correspondieron al 3 y al 8, y que ese año afectaron a las cuatro provincias. El serotipo 4 no fue detectado ni entonces ni este año, gracias a las campañas de vacunación obligatoria.

En este sentido, la Xunta recuerda que desde el 2025 en España no hay un programa de erradicación con vacunación obligatoria ante esta enfermedad, si bien el Gobierno gallego recomienda la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección.

Estas vacunas se pueden adquirir en los canales habituales de suministro de medicamentos veterinarios, previa prescripción.

Además, Medio Rural distribuye de manera gratuita dosis de vacunas frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino y frente al 3 y 8 para el ganado ovino, más afectado por esta enfermedad.

Entre las recomendaciones está también evitar ubicar instalaciones ganaderas en las zonas de cría de los insectos, como zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estercoleros y la realización periódica de desinfección de animales, instalaciones y vehículos.

Los titulares de explotaciones ganaderas sí tienen la obligación de comunicar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de la enfermedad.

Esta dolencia vírica, la conocida como lengua azul, no afecta a las personas y lo hace solo a animales rumiantes. Además, estos no se contagian entre sí, sino que la adquieren por la picadura del insecto. El consumo de su carne o productos derivados tampoco supone ningún riesgo de contraer la enfermedad.