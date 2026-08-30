Cuatro orcas embisten un barco de recreo en la Ría de Pontevedra y dañan su timón

Cuatro orcas han sido avistadas en la ría de Pontevedra, tras embestir una embarcación de recreo y dañar su timón este sábado. El barco había participado en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, y se disponía a volver a casa cuando sucedieron los hechos.

Tal y como ha trasladado el Club Náutico de San Vicente de O Grove, consultado por Europa Press, el incidente tuvo lugar pasadas las 19:00 horas de la tarde, durante la entrega de premios de la regata.

Uno de los participantes que se encontraba en tierra recibió una llamada de sus compañeros, que navegaban regresando a casa, a la altura de Camouco y Picamillo, en la que le alertaban de que habían sido embestidos por cuatro orcas.

A raíz del ataque, el timón de la embarcación se vio afectado, perdiendo partes de poliéster del mismo y capacidad de giro. Por ello, inicialmente se contactó con Salvamento Marítimo Fisterra, para solicitar una embarcación de rescate.

Sin embargo, pudieron regresar a la costa de O Grove por sus propios medios y la unidad preparada de salvamento no llegó a movilizarse. De todas maneras, pese a permitir su regreso, el timón deberá ser sustituido íntegramente.