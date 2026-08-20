Consecuencias de la sequía: Campo Lameiro (Pontevedra) cierra su piscina municipal

El Concello de Campo Lameiro (Pontevedra) ha decidido cerrar su piscina municipal para "garantizar las condiciones higiénicas y saludables" de estas instalaciones. Este ayuntamiento es una de las 32 localidades gallegas en alerta por sequía, por lo que la depuradora no está trabajando "adecuadamente".

La actual situación de sequía "impide que el suministro llegue con la presión y la constancia recomendable". Así lo ha indicado la corporación municipal en la tarde del miércoles para explicar que el tratamiento, la reposición y la purificación del agua se han visto afectados.

"Aunque las analíticas realizadas dan correctamente, no se puede eliminar el verdín existente porque la depuradora no trabaja adecuadamente por falta de presión y de caudal de agua suficiente", ha detallado el ente local, según recoge Europa Press.

Por lo tanto, de cara a garantizar la seguridad "total" de los usuarios, la piscina municipal permanecerá cerrada "hasta que no mejoren las condiciones para poder prestar de manera completamente satisfactoria el servicio". En este contexto, el Concello ha lamentado las molestias que puede ocasionar.

Posibles cortes de suministro

Además, esta decisión se produce después de que, hace un par de días, detectase un consumo de agua "abusivo y desmesurado" y, en consecuencia, advirtiese de la posible aplicación de "medidas correctoras": "Si persiste el consumo irresponsable, el Ayuntamiento se verá obligado en breve a aplicar cortes nocturnos en el suministro".

Por ello, ha pedido la "máxima colaboración y responsabilidad" en la utilización del agua, que es "un bien de todos" que debe usarse adecuadamente en estos días del aumento del calor y persistencia de la sequía, ha remarcado.