Bueu reclama que se permitan las Festas de San Xaquín en Ons: "Son parte de la tradición"

El Gobierno local de Bueu se reunió este lunes con representantes de la Asociación de Vecinos y Amigos de la Isla de Ons para abordar las medidas a adoptar después de que el Parque Nacional de las Islas Atlánticas haya denegado la celebración de las actuaciones musicales previstas para la fiesta de San Xaquín, que tendrá lugar el próximo fin de semana.

En concreto, la negativa afecta a los conciertos programados para el sábado a partir de las 22:00 horas.

La concejala de Cultura, Carmen García, acompañada por la teniente de alcalde, Isabel Quintás, y el concejal de Hacienda, Xosé Leal, acordó remitir este lunes un escrito al organismo autonómico para solicitar que reconsidere su decisión. El Concello advierte, además, de que si no recibe una respuesta antes del jueves, convocará una junta de portavoces para, en su caso, elaborar una declaración institucional que reafirme su compromiso con los vecinos de Ons y con una celebración que, según el consistorio, forma parte de la tradición y la historia del archipiélago.

En el escrito remitido a Parques, el Concello defiende que las actuaciones del grupo de versiones y el DJ se desarrollarán, como en años anteriores, en la zona habitada de Curro, sin afectar al hábitat natural de la isla. Asimismo, subraya que las condiciones son las mismas que en las autorizaciones de ediciones anteriores y que se emplearán equipos de sonido de escasa potencia.

Desde el consistorio insisten en que el formato de la fiesta no ha experimentado cambios y que la programación prevista para este año es idéntica a la de 2024, con un pequeño grupo musical y un DJ. Según el Concello, este modelo ha sido autorizado en todas las ediciones anteriores, también desde 2019, cuando ya estaba en vigor el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (PRUX).

Bueu recuerda, además, que siempre ha apostado por un formato reducido para estas celebraciones, precisamente teniendo en cuenta las limitaciones de conservación y transporte de la isla. Por ello, opta por pequeños equipos portátiles y descarta alternativas de mayor impacto, como las orquestas.

En esta línea, el Concello asegura que no se han registrado incidencias en años anteriores relacionadas con estas actuaciones, ni por su impacto acústico ni visual, y que las celebraciones se han desarrollado con normalidad. También destaca que los conciertos no se promocionan previamente como reclamo turístico, sino que forman parte de los festejos tradicionales de San Xaquín.

En este sentido, el consistorio recalca que no se trata de una celebración masificada, ya que la isla de Ons cuenta con un sistema de control de acceso y un límite de visitantes.

El Gobierno local también apela al propio PRUX, cuyo apartado 7.4.6, relativo a los recursos etnobiológicos y culturales, contempla el fomento y la conservación del patrimonio cultural del parque nacional, incluidas las fiestas populares y manifestaciones folclóricas.

Desde Bueu defienden que estas celebraciones, además de los actos religiosos, incluyen tradicionalmente pequeñas actuaciones musicales que sirven como punto de encuentro para los vecinos de la isla. "Es imposible realizarlas sin los equipos de megafonía", argumenta el Concello.