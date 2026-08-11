Investigados cinco jóvenes por un fuego registrado en las Illas Alvedosas, en la Ensenada de San Simón (Pontevedra)

El SEPRONA -Servicio de Protección de la Naturaleza- de Pontevedra investiga a cinco menores por su presunta vinculación con un incendio forestal registrado en las Illas Alvedosas, en la Ensenada de San Simón, en donde habían acampado.

Los investigados son un joven de 19 años vecino de Arcade, dos de 18 años vecinos de Soutomaior, y dos de 16 años, vecinos de Arcade y Soutomaior. El incendio, ocurrido el 1 de julio en uno de los islotes de las Islas Alvedosas (Vilaboa), afectó a la totalidad del islote, con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados. El área pertenece a una Zona de Especial Conservación, incluida en la Red Natura 2000.

La investigación permitió localizar restos de una acampada y de una hoguera en la zona afectada. Las posteriores investigaciones permitieron identificar a los cinco jóvenes que habían pernoctado y realizado una hoguera en el lugar del incendio. La inspección efectuada por los agentes situó como hipótesis más probable del origen del incendio un uso negligente del fuego. A los investigados se le atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tal y como ha recogido Europa Press.