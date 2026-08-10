La Xunta invierte 54 millones en la mejora de las aguas del conjunto de la Ría de Pontevedra

La Xunta de Galicia está abordando una serie de trabajos de mejora del saneamiento en el municipio de Marín. La actuación se enmarca en la estrategia que el Gobierno gallego está llevando a cabo en favor de la calidad de las aguas en el conjunto de la ría de Pontevedra.

El plan conjunto suma más de 56 millones de euros y beneficia a unos 242.000 vecinos del propio municipio de Marín, pero también de Pontevedra y Poio, contribuyendo a la calidad ambiental de las ciudades gallegas. "Si aspiramos a tener una Galicia de calidad en materia de medio ambiente, estas obras son necesarias, imprescindibles", señaló Alfonso Rueda, mandatario autonómico.

El presidente visitó esta mañana, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, las obras que se están ejecutando en el entorno del río Lameira. Rueda subrayó que el Ejecutivo autonómico invierte 4,1 millones de euros en las mismas.

Trabajos

En concreto, los trabajos de saneamiento en Marín han permitido retirar el antiguo colector del cauce del río Lameira e instalar un nuevo sistema fuera de él, evitando filtraciones de agua hacia la red, además de un tanque de tormentas y mejoras en el bombeo para reducir el riesgo de vertidos.

Además, la intervención incluye la creación de un paseo peatonal de 1,2 kilómetros, la eliminación de elementos deteriorados y la creación de nuevos espacios públicos. Todo ello con el objetivo de mejorar el entorno natural y devolver el Lameira a los vecinos como un espacio de disfrute.

Lo anterior llega tras la modernización de la EDAR de Praceres y la ejecución de su nuevo emisario submarino -el más largo de Galicia, con 3,7 kilómetros-. Ahora, la Xunta centra sus esfuerzos en las redes municipales que llevan el agua hasta la depuradora.

Por otro lado, Rueda destacó la importancia de adelantarse a los episodios de lluvias intensas mediante infraestructuras preventivas y preparadas ante los efectos del cambio climático. A este respecto, recordó que, aunque el saneamiento es una competencia de titularidad municipal, el Gobierno autonómico reafirma su "colaboración técnica y económica" con los ayuntamientos para llevar a cabo este tipo de proyectos fundamentales para el interés general.