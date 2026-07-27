Incautados 165 kilogramos de pescado y 16 de marisco ilegal en el muelle de Bueu (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra -más concretamente, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)- ha decomisado 165 kilogramos de pescado y 16 de marisco ilegal en el muelle de Bueu. Las intervenciones de los agentes se englobaban dentro de los servicios de prevención y control de las actividades pesqueras y marisqueras ilegales en la provincia.

La principal actuación tuvo lugar el pasado lunes, 20 de julio, cuando los agentes interceptaron una furgoneta isotérmica en la zona de embarque hacia las Islas Ons. El conductor, un vecino de Vigo de 35 años, se disponía a descargar cajas de poliestireno expandido (porexpán) con mercancía que carecía del etiquetado obligatorio y documentación que amparase su lícita adquisición.

Según las mismas fuentes, gran parte del producto -105 kg de pez gallo, 35 kg de rape, 13 kg de besugo y 12 kg de langosta- se encontraba en bolsas de plástico ordinarias sin cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas. El pescado fue pesado e inmovilizado en las cámaras frigoríficas de la lonja de Bueu.

Los hechos fueron comunicados al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta, tramitándose la correspondiente denuncia ante la Consellería do Mar, según recogió Europa Press.

Bogavantes, centollas y nécoras

Anteriormente, el 6 de julio, también en el puerto de Bueu, los agentes sorprendieron al marinero de una embarcación de pequeño calado, de 51 años y vecino del municipio, descargando bolsas directamente en un vehículo y dirigiéndose a un restaurante de la zona.

Al inspeccionarlas, los agentes descubrieron que contenían 2 bogavantes (2,35 kg), nécoras (1,65 kilos) y 12 kg de centollas, actualmente en época de veda y con varios ejemplares ovados.

Por ello, el infractor fue denunciado por infringir la normativa autonómica de pesca y marisqueo al comercializar capturas prohibidas y saltarse los canales legales de subasta en lonja.