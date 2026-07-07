Un policía fuera de servicio salva la vida a una mujer en un local de hostelería en Pontevedra

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha salvado la vida a una mujer que se estaba atragantando en un local de hostelería de una localidad próxima a Pontevedra.

Según han informado fuentes de la Comisaría a Europa Press, los hechos ocurrieron cuando este policía estaba en un local y observó en una mesa contigua a una mujer con claros síntomas de atragantamiento, que se estaba asfixiando.

De inmediato el agente acudió a socorrerla, realizando la maniobra de Heimlich, agarrando a la víctima por detrás y realizando compresiones en la boca del estómago con la ayuda de su hermano. Mientras, otros clientes del local contactaron con el teléfono de emergencias, y una enfermera especialista dirigió por teléfono las actuaciones.

Tras varios intentos, y a la vista de que la mujer empezaba a presentar cianosis y signos de desvanecimiento, la enfermera ordenó iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. El agente y su hermano iniciaron la RCP y, tras varios minutos, la mujer expulsó un trozo de pulpo y recuperó la consciencia.