Denuncian a un vecino de Pontevedra por un vertido de muebles y madera en Monte Porreiro

El Concello de Pontevedra ha iniciado la tramitación de una sanción grave contra un vecino por realizar un vertido incontrolado de muebles y restos de madera en la calle Dinamarca, en pleno mirador de Monte Porreiro.

La Policía Local abrió diligencias tras recibir el aviso de la asociación vecinal y comprobar que la acumulación de objetos en la vía pública no contaba con ningún tipo de autorización municipal.

Según recoge la denuncia policial, el material fue depositado por un camión de transporte y el responsable alegó que pretendía utilizarlo para una hoguera durante la noche de San Juan. Sin embargo, la solicitud de autorización fue presentada fuera de plazo y no llegó a aprobarse.

Pese a los requerimientos de los agentes para retirar los residuos de forma inmediata, estos permanecieron varios días en el espacio público.

Los hechos constituyen una infracción grave recogida en la ordenanza municipal de residuos, con multas de 751 a 1.500 euros, y el Concello recuerda que mantiene un seguimiento activo de este tipo de conductas para proteger la salubridad, la convivencia y los espacios comunes.