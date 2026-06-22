Así intentaron copiar en el teórico de conducir en Pontevedra: Móvil, microcámara y auricular

Dos ciudadanos de origen extranjero fueron interceptados por componentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico -a instancia de la Jefatura Provincial de Tráfico- tras intentar copiar en el examen teórico de conducir empleando medios técnicos.

Los hechos se produjeron los días 26 de mayo y 2 de junio, cuando a los dos ciudadanos se les detectó un teléfono móvil en el interior de la ropa, colocado con una microcámara abierta camuflada entre las ropas, una tarjeta bluetooth y un mini auricular.

Estas actuaciones fueron interceptadas, según recogió Europa Press, con motivo de las acciones preventivas encaminadas a erradicar la obtención del permiso de conducción de forma fraudulenta, mediante la utilización de medios o dispositivos electrónicos no autorizados, en aras a la mejora de la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Es frecuente que los componentes del GIAT del Subsector de Tráfico realicen controles sobre los ciudadanos que se presentan a las pruebas del examen teórico del permiso de conducción, sobre todo, añaden las mismas fuentes, "de aquellos procedentes de países terceros".

La Guardia Civil recordó que intentar copiar en el examen teórico para la obtención de permisos de conducción de vehículos constituye una conducta fraudulenta que puede acarrear graves consecuencias administrativas, y en determinados supuestos, como, por ejemplo, la usurpación de estado civil y falsedad documental, podrían derivar en responsabilidades penales.

Entre las medidas previstas se encuentran la anulación del examen, una sanción económica de 500 euros, así como la imposibilidad de volver a presentarse a la prueba durante un período de 6 meses.