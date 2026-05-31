Ponteareas (Pontevedra) inaugura las fiestas del Corpus: "Una forma de estar en el mundo que sobrevivió a todo"

El Corpus Christi 2026 ya está aquí. Ponteareas (Pontevedra) ha inaugurado oficialmente este domingo su gran fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, con el pregón de Rafael Carracedo y la distinción de Borja Gómez y Alfonso Pexegueiro como hijos predilectos.

El pregón, a cargo del músico de la Guardia Real, Rafael Carracedo, ha supuesto el colofón a una intensa jornada institucional, así como el inicio de la cuenta atrás para las fechas centrales de esta celebración: la noche del 6 de junio y el domingo 7.

Ante un patio de butacas repleto, la alcaldesa Nava Castro y el teniente de alcalde y concelleiro de Cultura, Juan Carlos González, han hecho entrega del diploma acreditativo y de la medalla de oro de honor del Concello a los nuevos hijos adoptivos de la villa.

En el caso del deportista Borja Gómez se reconoce "su trayectoria deportiva, su compromiso con la inclusión, su arraigo a las tradiciones locales y su contribución al prestigio y proyección del municipio". Cabe recordar que Gómez es integrante del Club Ciclista Ponteareas y de Discamino.

"Me siento muy feliz por haber nacido en Ponteareas, en el barrio de Canedo. Sentir el cariño de mi pueblo es algo muy especial. La inclusión es mi lucha y sé que cuento con todos vosotros para conseguirlo. Llevo a Ponteareas en mi corazón", ha afirmado.

Por su parte, Alfonso Pexegueiro ha sido reconocido por su "extraordinaria trayectoria literaria y cultural". El escritor ha dado gracias a toda la corporación por elegirle hijo predilecto. "Fue algo inesperado. De verdad que agradezco todo este cariño", ha valorado.

"Una forma de estar en el mundo"

Acto seguido, ha tenido lugar el pregón de Rafael Carracedo. El músico ha puesto en valor sus raíces en Guláns y la relación de su pueblo con Ponteareas. "El Corpus de Ponteareas es un ejemplo de relación intergeneracional, de transmisión entre abuelos y nietos".

El pregonero, además, ha destacado la importancia de esta celebración ancestral, asegurando que "no sólo son flores sobre el asfalto", sino que es "la afirmación de que aquí hay una cultura, una lengua, una forma de estar en el mundo que sobrevivió a todo, y que cada año, con paciencia y con cariño, volvemos a repetir.

El concelleiro de Cultura y la alcaldesa han cerrado el acto. Nava Castro ha incidido en que "cada pétalo dibujado, cada color colocado con precisión y con cariño es un acto de generosidad y de amor a esta tierra y esta tradición única".