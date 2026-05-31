Evacuado al hospital un hombre que cayó al mar mientras pescaba en Bueu (Pontevedra)
El helicóptero Pesca I, de Gardacostas de Galicia, se encargó de realizar el rescate dentro de un dispositivo desplegado este mediodía
Podría interesarte: Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en la playa de Barra, en Cangas (Pontevedra)
Un hombre de 50 años ha tenido que ser evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras desaparecer mientras pescaba en la zona de Cabo Udra, en Bueu (Pontevedra). Fue localizado y rescatado por un dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil.
Según informa Europa Press un familiar del individuo avisó al 112 Galicia de su desaparición sobre las 12:25 horas, al encontrar sus pertenencias. El alertador desconocía qué le había pasado. Según la información de la Guardia Civil, el hombre se cayó mientras pescaba.
Estos hechos obligaron a activar un operativo, en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia. En concreto, este último servicio movilizó el helicóptero Pesca I, que se encargó finalmente de realizar el rescate.