El decanato de Bellas Artes de Pontevedra defiende su actuación ante los presuntos casos de acoso sexual

El decanato de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra ha defendido su actuación ante los presuntos casos de acoso sexual en el centro y ha reivindicado una política de "tolerancia cero" frente a este tipo de conductas.

En un comunicado, el equipo en funciones, encabezado por el profesor Xosé Manuel Buxán hasta la celebración del proceso electoral para elegir nuevo decano o decana, ha trasladado su "apoyo total a las víctimas" y su rechazo a los agresores.

La dirección del centro asegura que, en cuanto tiene conocimiento de la existencia de una víctima de acoso o abusos sexuales, eleva de inmediato la correspondiente solicitud o informe a la Unidad de Igualdad de la Universidade de Vigo.

El decanato subraya además que no puede tolerar acciones que menoscaben el honor o la imagen de las personas que conviven en la facultad, ni que se extienda la idea de un clima de permisividad por parte de las autoridades académicas ante estos casos.

No obstante, recuerda que carece de capacidad para restringir por sí mismo el acceso a las aulas a cualquier persona de la Universidade, salvo que exista una resolución previa, un expediente disciplinario o una resolución judicial.

En este sentido, apunta que la adopción de medidas restrictivas de derechos requiere seguir los procedimientos legalmente establecidos, incluida la denuncia de la persona agraviada y las resoluciones que correspondan.