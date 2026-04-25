Detenido un hombre en Pontevedra por quebrantar una orden de alejamiento

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento (Viogen) a una distancia inferior a la permitida del lugar de trabajo de la víctima, según han informado fuentes municipales.

En concreto, según Europa Press, la intervención se inició cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida por una testigo en la vía pública el pasado 22 de abril. Esta persona alertó a los agentes de que había observado al individuo por una zona próxima al puesto de trabajo de la víctima.

Gracias a la información facilitada, los agentes se desplazaron al lugar y realizaron las mediciones pertinentes en la zona para verificar los hechos.

Una vez allí, los policías pudieron comprobar que el individuo se encontraba a una distancia inferior a los 200 metros mínimos de margen que recogía la sentencia judicial. Por ello, la Policía detuvo al hombre por un presunto quebrantamiento del orden de alejamiento y fue puesto a disposición judicial.