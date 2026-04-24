El Juzgado de Pontevedra decreta prisión provisional para el hombre acusado de un atropello mortal

Muere un hombre de 48 años tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en Pontevedra GC

El conductor detenido en las últimas horas por un atropello mortal en Pontevedra ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza a instancia de la jueza de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra (Plaza 1).

El hombre fue arrestado por unos hechos ocurridos el pasado miércoles. Ese día atropelló presuntamente a I.F.R. , natural de Vigo y de 48 años de edad, que perdió la vida en el accidente. Por lo anterior, se le atribuye al conductor un delito de homicidio imprudente y abandono del lugar.

El suceso tuvo lugar, tal y como recuerda Europa Press, a primera hora de la mañana del miércoles, cuando un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria.

Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto.

Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima "estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao" y que el conductor del camión no se detuvo en el momento de atropellarlo.

Horas después, fue detenido y este jueves el juzgado ha decidido su ingreso en prisión provisional.