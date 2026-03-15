Imagen de un mazo de juez sobre una mesa.

Imagen de un mazo de juez sobre una mesa. nathaphat Istock

Pontevedra

Solicitan 12 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a su compañera de trabajo en Pontevedra

La atacó tras invitarla a casa, y repitió, presuntamente, la agresión, cuando quedaron para hablar de lo sucedido

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Un hombre se enfrenta a una pena de 12 años de prisión tras, presuntamente, agredir sexualmente a su compañera de trabajo, a la que habría invitado a su casa para luego atacarla. Será juzgado el próximo martes, día 17 en la Audiencia Provincial.

Un coche de la Policía Nacional en la Plaza de la Peregrina, en Pontevedra.

Según el escrito del Ministerio Público, el agresor invitó a su casa a la citada compañera de trabajo y, cuando ésta quiso irse, insistió para que se quedase. Ante la negativa de ella, la retuvo y la inmovilizó para agredirla sexualmente. Los hechos ocurrieron otra vez, cuando la mujer quedó con el para hablar lo ocurrido en la primera agresión.

Por todo ello y según recoge Europa Press, Fiscalía considera al procesado autor de dos delitos de agresión sexual y pide para él 12 años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 10.000 euros.