Solicitan 12 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a su compañera de trabajo en Pontevedra

Un hombre se enfrenta a una pena de 12 años de prisión tras, presuntamente, agredir sexualmente a su compañera de trabajo, a la que habría invitado a su casa para luego atacarla. Será juzgado el próximo martes, día 17 en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Ministerio Público, el agresor invitó a su casa a la citada compañera de trabajo y, cuando ésta quiso irse, insistió para que se quedase. Ante la negativa de ella, la retuvo y la inmovilizó para agredirla sexualmente. Los hechos ocurrieron otra vez, cuando la mujer quedó con el para hablar lo ocurrido en la primera agresión.

Por todo ello y según recoge Europa Press, Fiscalía considera al procesado autor de dos delitos de agresión sexual y pide para él 12 años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 10.000 euros.