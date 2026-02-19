Pontevedra remediará las inundaciones en Rúa do Santo tras llegar a un acuerdo con Augas de Galicia

El Concello de Pontevedra ya tiene listo el anteproyecto de obra para tramitar la solución técnica para poner fin a los problemas de inundaciones que afectan a Rúa do Santo, en la parroquia de Lourizán. Para ello, el gobierno local ha tenido que llegar a un acuerdo con Augas de Galicia.

La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, ha explicado que la propuesta inicial del Concello fue revisada y validada por el organismo autonómico. La intervención definitiva incluye la renovación integral de la canalización bajo la vía del tren, uno de los puntos más problemáticos por la diferencia de cota de las tuberías.

Además, siguiendo las recomendaciones de Augas de Galicia, se ampliará un tramo adicional hacia arriba, en la propia calle, para recoger de forma más eficaz las aguas pluviales de los dos colectores existentes.

Nueva canalización

El anteproyecto contempla la instalación de una nueva canalización de mayores dimensiones, sustituyendo el actual colector de 800 mm por otro de 1.200 mm de diámetro. Vilaverde ha precisado que "este incremento no es lineal, sino cuadrático, por lo que la capacidad de evacuación de aguas aumentará más del doble".

Además, como informa Europa Press, la obra también corregirá los problemas de nivel que provocaban estancamientos y retornos de agua, garantizando ahora un flujo continuo hacia la zona de desagüe. El presupuesto estimado para la ejecución de esta actuación asciende a 270.473 euros.

Adif

Una vez finalizada la fase técnica, el Concello solicitará de inmediato todas las autorizaciones necesarias a los organismos y administraciones afectadas por la obra: Augas de Galicia, Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Servicio de Litoral de la Xunta de Galicia, y ADIF, dado que gran parte de la canalización y de los nuevos arquetones se sitúan en terrenos ferroviarios o cruzan la vía.

Vilaverde ha destacado que, a pesar de la complejidad que implica la coordinación con ADIF, afectada por procesos judiciales en la zona, el Ayuntamiento confía en una respuesta "pronta y satisfactoria" por parte de todas las administraciones. "Es una obra necesaria y muy demandada por el vecindario", ha subrayado, recordando que la ejecución podrá comenzar tan pronto como se obtengan todos los permisos.