El BNG pide "medidas efectivas" para terminar con los cortes en la PO-11 entre Pontevedra y Marín

La senadora nacionalista ha apuntado al respecto que esta situación no es puntual y se ha agravado con la concatenación de borrascas de las últimas semanas, con cortes de la vía "prácticamente a diario". Así, con los carriles anegados, el tráfico debe ser desviado por la antigua carretera PO-546 y por la variante de Marín, VG-4.4, generando "importantes problemas de movilidad y seguridad vial", tal y como ha recogido Europa Press.

Tras subrayar la representante nacionalista que el anterior es un problema "perfectamente conocido" por el Ministerio, ha censurado la "inacción" de la Administración central, por lo que ha exigido una solución "inmediata y práctica". Al respecto, ha recordado que el Ayuntamiento de Pontevedra "lleva tiempo" reclamando medidas y acaba de remitir una queja a Transportes por su "manifiesta pasividad".

Carme da Silva ha advertido de que incluir ese tramo en un estudio estatal de la Dirección General de Carreteras sobre riesgos de inundación es "insuficiente", porque "los estudios no resuelven el día a día de la gente", y ha pedido medidas efectivas para evitar esos cortes recurrentes, así como hacer públicas las conclusiones del estudio estatal sobre riesgo de inundaciones en el caso de esa vía. "Es hora de pasar de los diagnósticos a las soluciones", ha zanjado.