Pizza gratis durante toda la semana en este local de Pontevedra: hasta 210 porciones al día

Una buena alimentación se basa en cuidar lo que comemos día a día, apostando por equilibrio y variedad, pero sin renunciar a pequeños caprichos de vez en cuando. Comer bien no significa prohibirse nada, sino saber disfrutar de todo con moderación. Al final, en una dieta saludable también entran los pequeños placeres.

Los amantes de la pizza están de enhorabuena. Una pizzería de Pontevedra ha lanzado una promoción con motivo de su nuevo lanzamiento: Telepizza Kebab. Y lo hace por todo lo alto, ofreciendo porciones de pizza gratuitas desde hoy, día 26, hasta el próximo 29 de enero.

Porciones de pizza gratis en Pontevedra

Telepizza Kebab, nuevo lanzamiento de Telepizza Cedida

Telepizza quiere celebrar a lo grande el lanzamiento de su nueva propuesta gastronómica, Telepizza Kebab, y lo hace de la mejor manera posible: regalando pizza. Con motivo de esta nueva creación, la marca lanza una promoción en el establecimiento de José Malvar Figueroa, número 1, donde durante varios días repartirá cientos de porciones gratuitas.

Si hay algo mejor que una buena pizza, es una buena pizza gratis. Del 26 al 29 de enero, en horario de 18:30 a 19:30 horas, todos los clientes que visiten este local podrán disfrutar, totalmente gratis, de una porción de la nueva Telepizza Kebab.

Se trata del primer lanzamiento de Telepizza en 2026, una receta pensada para sorprender y conquistar tanto a los amantes de la pizza como del kebab y, sobre todo, a los fieles de Telepizza.

La nueva Telepizza Kebab es la combinación perfecta: base icónica de la marca con ingredientes inspirados en uno de los sabores más populares del street food. Jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab que crean una pizza diferente que seguro te encantará.

Eso sí, ten en cuenta que las porciones de pizza son limitadas. El local ofrecerá 210 porciones diarias, lo que equivale a 35 pizzas medianas al día, por lo que la demanda promete ser alta. Así que ya lo sabes, aprovecha esta oportunidad única para descubrir esta nueva receta e incluirla en tus favoritos de Telepizza.