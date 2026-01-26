"Desbordados" en Vilaboa (Pontevedra): piden a la Xunta el nivel 2 y la suspensión de las clases Facebook Protección Civil Vilaboa

Desbordados y pendientes de una situación que empeorará este martes. Así han pasado este lunes en el municipio pontevedrés de Vilaboa con el paso de la borrasca Joseph por la que se ha decretado la primera alerta roja en 20 años en la provincia de Pontevedra.

Según declaraciones que recoge Europa Press, el alcalde César Poza ha solicitado a la Xunta que decrete el nivel 2 de emergencia y la suspensión de las clases durante la jornada de mañana, martes.

Poza ha destacado que han tenido una mañana "llena de incidencias", el desbordamiento de varios ríos, principalmente Riomaior, y cortes de vías por la borrasca Joseph. "Estamos totalmente desbordados y, el problema es que la situación empeora", ha señalado.

Tras elevar la Xunta la alerta para el martes a nivel naranja, el regidor ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, limiten los desplazamientos a lo imprescindible y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112 Galicia.

Sobre la petición de suspensión de la actividad lectiva en los colegios, ha señalado que la petición tiene como objetivo evitar desplazamientos de riesgo y garantizar la máxima seguridad de toda la comunidad educativa.