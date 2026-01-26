Dos agentes de la Policía Nacional de Pontevedra reaniman a un hombre y le salvan la vida

Un policía nacional en una imagen de archivo. Shutterstock

Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre en Pontevedra tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) después de que se desplomara mientras trabajaba en las oficinas de una conocida empresa de la ciudad.

Los policías acudieron al lugar avisados por la Sala del 091 tras recibir una llamada de alerta. A su llegada, encontraron al hombre inconsciente y sangrando por la cabeza, después de golpearse al caer de una silla.

Tras comprobar que no presentaba pulso ni respiración con normalidad, solicitaron de inmediato asistencia sanitaria e iniciaron la RCP, alternándose durante aproximadamente 15 minutos.

Una vez llegó la ambulancia medicalizada, el varón fue estabilizado y trasladado al Hospital Montecelo.