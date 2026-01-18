Pontevedra despliega un plan especial de movilidad desde este lunes de cara a los Premios Feroz

El Concello de Pontevedra, en coordinación con la organización de los Premios Feroz y la Policía Local, ha diseñado un plan especial de tráfico y movilidad peatonal, que se desplegará a partir de este lunes, 19 de enero, de cara a la celebración de los galardones el próximo sábado, 24 de enero.

Con la puesta en marcha de este plan, el Gobierno local busca permitir que vecinos y visitantes gocen de las diversas actividades al tiempo que se minimizan las molestias para quien habitualmente utiliza los aparcamientos de la zona.

De esta manera, las medidas empezarán a aplicarse desde este lunes, fecha en la que se prohibirá el aparcamiento en una franja pegada a la fachada del Recinto Feiral en la rúa Alexandre Bóveda para la colocación de instalaciones técnicas, aunque se permitirá aparcar en la mayor parte de la superficie.

También, desde este mismo día se acotará un espacio en la explanada superior del Pazo da Cultura, en la zona próxima a la entrada del Recinto Ferial. Allí, se instalará una carpa de 40 metros de longitud perpendicular al recinto para proteger la alfombra roja.

A pesar de esto, los vehículos podrán seguir accediendo a la explanada para aparcar por el acceso habitual, teniendo la salida habilitada a través de un carril hacia la rúa Enxeñeiro Rafael Areses, a la altura de la estatua de Rosalía de Castro. Estas medidas iniciales se mantendrán hasta el martes 27 de enero.

El viernes 23 de enero se producirá el cierre del aparcamiento del Recinto Ferial en la rúa Rafael Areses y la explanada del Pazo da Cultura a partir de las 09:00 horas. La zona volverá a estar operativa para aparcar el domingo 25 de enero.

Con respecto al sábado 24 de enero, día de la gala, el mercado ambulante se celebrará con normalidad por la mañana. Tras su cierre, la rúa Enxeñeiro Rafael Areses se cerrará al tráfico para permitir el acceso exclusivo de los vehículos que trasladarán a los nominados a la alfombra roja.

Asimismo, la rampa habitual de bajada de vehículos de la explanada del Pazo quedará totalmente cerrada al paso de peatones durante la tarde del sábado, al ser la vía de entrada y salida de la comitiva oficial.

Medidas para los peatones

Para facilitar la asistencia de público a la alfombra roja, se habilitarán flujos peatonales específicos. En concreto, las personas que deseen asistir podrán acceder por las rampas de la explanada del Pazo da Cultura desde la avenida de Compostela, así como por el acceso de Rafael Areses más próximo a la Policía Local.

Además, los asistentes a la retransmisión de la gala en el Pazo da Cultura también podrán acceder por el acceso de Rafael Areses. Para evitar aglomeraciones, la entrada al Recinto Ferial por la rúa Alexandre Bóveda se reservará exclusivamente para las acreditaciones de las personas invitadas a la gala.