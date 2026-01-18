Detenido un menor en Pontevedra por agredir a su madre con un cuchillo y robar la tarjeta de su abuela

Agentes de la Policía Local en una foto de archivo. Concello de Lugo

La Policía Local de Pontevedra detuvo este mes a un menor de edad por amenazar y agredir a su madre con un cuchillo y sustraer la tarjeta de crédito de su abuela antes de huir.

Según el Gobierno municipal, el 112 alertó de madrugada de una agresión en un domicilio, donde un menor amenazó y agredió a su madre portando un cuchillo.

El joven fue localizado en la zona de A Parda, donde inició una huida que obligó a los agentes a dividirse para realizar una persecución a pie y en vehículo hasta lograr cortarle el paso.

Cuando fue interceptado, señalan que "el menor alzó el cuchillo con actitud intimidatoria" hacia los policías, "haciendo caso omiso" a las ordenes, hasta que finalmente pudo ser inmovilizado.

En el registro posterior, se encontró la tarjeta robada, una considerable cantidad de efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA. El menor fue trasladado a dependencias policiales y se notificó a su madre lo ocurrido.

Venta de drogas en la vía pública

Por otro lado, este mes de enero la Policía local también sorprendió a dos menores, uno de 16 años y otro de 14, realizando compra y venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes, que realizaban labores de prevención, observaron una transacción entre los jóvenes en la vía pública. Según el Gobierno local, uno de ellos sacó de su ropa interior una bolsa con una sustancia oscura que entregó al otro a cambio de monedas.

Poco después, los agentes confirmaron que el comprador, de 16 años, había adquirido hachís para su consumo.

El vendedor, de 14, portaba más trozos de hachís, material para la venta de sustancias y dinero en efectivo, lo que motivó que se contactase con sus padres y se pusieran los hechos en conocimiento de la Fiscalía de menores.