Encuentran a un vecino de Pontevedra muerto en el interior de su vivienda

Un hombre ha sido encontrado muerto en el interior de su vivienda en la parroquia pontevedresa de Mourente.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un vecino el que alertó del hallazgo después de darse cuenta de que una ventana de la casa estaba quemada.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Nacional y Local.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la causa del fallecimiento.