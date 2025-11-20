Condenado en Pontevedra por instalar cámaras en las habitaciones de su hijo e hijastra

Un hombre ha sido condenado en Pontevedra por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por instalar cámaras ocultas en las habitaciones de su hijo y de la hija de su mujer, menor de edad en el momento de los hechos.

Según se refleja en la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el individuo era consciente de que ambos jóvenes mantenían una relación sentimental. También acredita el documento que el condenado colocó cámaras camufladas en un reloj y en un altavoz, "movido por la intención de vulnerar su espacio más reservado" y observó a la menor "desnuda, semidesnuda o manteniendo relaciones sexuales" con su pareja, el hijo del condenado.

La Sala asegura, tal y como recoge Europa Press, que la declaración de la víctima es "totalmente creíble" y que cuenta con corroboraciones externas, como las 259 imágenes y dos vídeos que su padrastro guardaba en un archivo de su ordenador personal.

Dos años y cuatro meses de prisión

Además de dos años y cuatro meses de prisión, los magistrados le imponen al acusado una multa de 12.000 euros, así como el pago de 20.000 euros de indemnización y la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con ella durante seis años.

Asimismo, los jueces lo absuelven del delito de corrupción de menores, al entender que en la obtención de las grabaciones la menor "permaneció completamente ajena a su actuación, no solo por desconocer que estaba siendo grabada, sino porque no ejecutó ninguna actuación sobre ella, no fue directamente involucrada o perturbada". A ello, añaden que "no consta ninguna difusión ni ánimo de difusión de las imágenes y grabaciones obtenidas".

Para el tribunal, carece de valor exculpatorio la alegación "de que pretendía vigilar si su hijo consumía sustancias", pues asegura que es "evidente" que "para ello existen otros métodos no delictivos y no justifica que guardara esas imágenes en un archivo".

La sentencia no es firme, ya que pueden presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).