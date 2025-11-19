Incautan 43 kilos de cocaína en un portacontenedores del puerto de Marín (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han incautado en las últimas horas 43 kilos de cocaína en un portacontenedores en el puerto del municipio pontevedrés de Marín.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, los hechos se produjeron en el martes y la droga viajaba a bordo del buque "Andrea", de 132 metros de eslora, que ya se encuentra navegando rumbo a Algeciras.

La droga, según apuntaron las mismas fuentes, se encontraba distribuida en paquetes, ocultos en la estructura de un contenedor refrigerado. La investigación permanece abierta y, por el momento, no hay personas detenidas.