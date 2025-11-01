Trasladadas al hospital cuatro personas por inhalación de humo en un incendio en Bueu (Pontevedra)

Cuatro personas han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo tras producirse un incendio en una vivienda del municipio pontevedrés de Bueu.

Según ha informado el 112 y recoge Europa Press, tres miembros de una familia y un agente de la Guardia Civil resultaron afectados por el humo del fuego registrado este sábado en un piso de la Avenida de Marín, en el Ayuntamiento de Bueu.

El servicio recibió el aviso a las 6:45 horas, cuando un particular avisó de que un piso estaba ardiendo y de que en el interior había personas intentando salir.

Tal y como relataba, uno de los vecinos del tercer piso se encontraba en dificultades para abandonar la vivienda debido a la intensa presencia del humo, que entraba en el domicilio cada vez que abría la puerta.

Desde el 112 se movilizaron al 061, a los Bomberos de O Porriño y de Pontevedra, a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a efectivos de Protección Civil de la zona.

Tras finalizar su intervención, los bomberos informaron de que ardió por completo una habitación de la vivienda afectada y que el resto del piso sufrió importantes daños por el calor y el agua. Además, otros pisos del edificio se han visto afectados por el humo acumulado.

De los trasladados, una mujer de 36 años y una menor fueron derivadas al Hospital Provincial de Pontevedra, mientras que el hombre y el agente de la Guardia Civil, ambos de 41 años, fueron trasladados al Hospital Universitario Montecelo.