Detienen a un hombre en Pontevedra por agredir a agentes de la Policía Local y grabarlos con el móvil

Agentes de la Policía Local detuvieron en la madrugada del pasado domingo, 26 de octubre, a un hombre por presuntos delitos de agresión y resistencia a la autoridad.

Según explican en un comunicado que recoge Europa Press, la intervención se inició en las cercanías de la Jefatura de la Policía Local cuando los agentes observaron a un vehículo circulando a gran velocidad y con los intermitentes de emergencia activados.

Tras darle el alto, la patrulla se entrevistó con la conductora que desprendía un fuerte aliento a alcohol. Cuando le iban a realizar la prueba de alcoholemia, el copiloto les arrebató la boquilla precintada, argumentando que esta estaba contaminada.

Los agentes le requirieron en diversas ocasiones que devolviera la boquilla, pero hizo caso omiso y comenzó a insultarlos. Acto seguido, se apeó del vehículo para enfrentarse contra uno de los policías, llegando a golpearlo en el pecho.

Debido a la actitud "muy agresiva y desafiante" de esta persona, los agentes solicitaron el apoyo de dos patrullas adicionales, pero el hombre continuó enfrentándose a los policías llegando a grabarlos con su teléfono móvil.

Dado que no atendía a las indicaciones de los agentes que le requerían mantener la distancia de seguridad, finalmente, procedieron a su detención.

Estando con las esposas colocadas, llegó a autolesionarse dándose golpes en el rostro contra la acera. De hecho, los agentes tuvieron que sujetarlo para impedir que continuara con las autolesiones y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios.

Después de ser atendido en un centro sanitario, fue puesto a disposición del juzgado de guardia.