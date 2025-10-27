Pontevedra ahonda en la memoria del exilio gallego con unas jornadas y un paseo literario

El Concello de Pontevedra invita a mirar hacia la historia reciente con las Jornadas sobre O Exilio Galego, que se celebrarán los días 14 y 15 de noviembre de 2025 en el Centro Social Gorgullón. También organizará un paseo temático sobre la literatura y el exilio.

Ambas actividades son gratuitas y forman parte de la programación del Ano Castelao y requieren inscripción previa a través de apuntate.pontevedra.gal, como informa Europa Press. Además, estarán coordinadas por la periodista e investigadora Montse Fajardo y ofrecerán un recorrido por las múltiples caras del exilio gallego.

El viernes 14, a las 16:30 horas, la sesión inaugural comenzará con la conferencia "Un exilio peculiar dentro del exilio republicano", a cargo del historiador José Manuel Núñez Seixas, vicepresidente del Consello da Cultura Galega y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela.

A las 17:30 horas, la mesa redonda "Las vías de escape" explorará las rutas marítimas y las redes de solidaridad que ayudaron a huir a tantos gallegos. Intervendrán Eliseo Fernández, especialista en historia marítima, y Roberto Mera, quien abordará el papel de los exiliados Osorio-Tafall y Viana, dos figuras fundamentales en los servicios de evacuación de refugiados.

La jornada cerrará a las 19:00 horas con "El exilio que no termina: Portugal y Francia, años 70", un encuentro con Elvira Souto, compañera del activista Moncho Reboiras, y la investigadora feminista Encarna Otero, que analizarán el exilio político de los últimos años de la dictadura.

La mañana del sábado se centrará en las experiencias vitales y culturales de quienes tuvieron que rehacer su vida lejos de Galicia, con especial atención a las mujeres. A las 10:00 horas se celebrará la mesa redonda "Las gallegas de ultramar", con intervenciones de Montse Fajardo ("Pontevedresas en el exilio"), Nancy Pérez ("En lo público y en lo privado") y Carme Vidal ("La memoria escrita").

A continuación, a las 11:15 horas, la escritora Inma López Silva ofrecerá la conferencia "La cultura del exilio", que dará paso a la clausura de la mano del historiador Ramón Villares, con la charla "Castelao y el Consello de Galiza".

Paseo literario por el exilio

En paralelo a las jornadas, el Concello presentó también Mañá será outro día, un paseo temático sobre la literatura y el exilio en Pontevedra. La ruta propone un viaje por ocho espacios de la ciudad para descubrir cómo autores gallegos, desde Castelao hasta Paz-Andrade, dejaron huella en la Boa Vila y en la memoria colectiva.

El paseo, diseñado dentro del proyecto "Pontevedra (d)escrita", está dirigido a público adulto (a partir de 16 años) y cuenta con un máximo de 35 plazas por sesión. Habrá tres recorridos guiados: el sábado 15 de noviembre a las 16:30 horas, y el sábado 22 de noviembre a las 12:00 y 17:00 horas. La duración aproximada será de una hora y media.