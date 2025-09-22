Polémica en Pontevedra: Piden investigar como delito de odio la moción del Concello que veta a Israel

El grupo municipal del Partido Popular ha pedido a la Fiscalía que investigue si constituye un delito de odio la moción aprobada este lunes en el pleno por el BNG y el Partido Socialista en la que se insta al Concello de Pontevedra a que vete eventos en el que participen representantes de Israel.

El PSOE ha presentado un texto en la sesión plenaria en el que se condena el "genocidio" en Gaza, que ha sido aprobado, al igual que la enmienda defendida por el Bloque, que propone que el Consistorio "no acoja ningún evento de carácter deportivo, cultural o de otra índole en el que participen entidades que representen al estado de Israel o sean financiados por él, así como aquellas que contribuyan a promocionar el genocidio que están cometiendo sobre el pueblo palestino".

"Hoy es un día francamente triste para Pontevedra" ha declarado el portavoz local del PP, Rafa Domínguez, tras la sesión y ha señalado que vetar la participación de Israel en eventos deportivos o culturales que se celebren en la ciudad es una medida "ilegal y xenófoba", al entender que "traslada odio por el mero hecho de ser israelí".

"Lo hacen con el fin, primero de menoscabar la dignidad de los nacidos en Israel, segundo de atemorizarlos, de generar miedo y finalmente lo que quieren es que los israelíes no puedan tener sus libertades", ha declarado el portavoz popular.

Por todos estos motivos, "por ser ilegal, por haber sido reflexiva, porque la han vertido al público con la máxima difusión y porque quieren generar el miedo a una minoría" el PP ha pedido a la Unidad Especializada de Delitos de Odio que depende de la Fiscalía Provincial "que investigue de oficio" si lo aprobado por el Pleno constituye un delito de odio.

Los populares también indican que el informe del secretario del pleno advierte que esa medida presenta "serias dudas de legalidad", al afectar a terceras personas "limitando sus derechos", yendo en contra de una doctrina del Tribunal Supremo.

En todo caso, Rafa Domínguez ha explicado que la negativa del Partido Popular a votar a favor de esta moción se hubiese mantenido igual aunque se retirase este punto. "Porque estamos viendo que todas las enmiendas del BNG son infumables", ha dicho.

Símbolos pro Palestina en el pleno

En el transcurso del pleno el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, volvió a manifestar públicamente su firme respaldo al pueblo palestino presidiendo la sesión luciendo una kufiya, el tradicional pañuelo palestino. Un gesto que ya tuvo el regidor cuando participó en las protestas que se llevaron a cabo en Pontevedra con motivo del paso de La Vuelta Ciclista, en la que competía un equipo israelí.

Igualmente, varios concejales del BNG vistieron pañoletas o camisetas con la bandera palestina y en el grupo municipal socialista los ediles llevaron chapas con la imagen de una sandía, un símbolo de resistencia y solidaridad con Palestina.