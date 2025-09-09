Pontevedra celebrará su tradicional Concentración de Vehículos Antiguos este domingo

Este próximo domingo, 14 de septiembre, la Plaza de España de Pontevedra acogerá la clásica concentración de vehículos antiguos organizada por el Club AVA (Amigos de los Vehículos Antiguos).

La concentración se desarrollará desde las 10:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde. Los vehículos podrán llegar y estacionarse en la Plaza de España, frente al ayuntamiento, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Se espera la participación de entre 50 y 60 vehículos clásicos, todos ellos modelos anteriores al año 1990. El evento contará con coches muy antiguos, incluido uno de 1928 y otro de 1930, además de representaciones de otras décadas.

Entre los modelos más destacados, estarán un Pierce-Arrow de 1928, perteneciente a un propietario pontevedrés, que será mostrado por primera vez en la ciudad.

Además, la jornada incluirá una visita al Centro de Investigación Forestal de Lourizán y la tradicional comida de confraternización en Casa Digna.