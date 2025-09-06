Desmantelan una plantación de marihuana en Poio (Pontevedra)
Los agentes intervinieron 51 kilos de cannabis e investigan a un hombre de 55 años
La Policía Local del municipio pontevedrés de Poio ha desmantelado una plantación de marihuana en la zona de Campelo e investigan a un hombre por un delito contra la salud pública.
Según informa Europa Press, los agentes intervinieron 51 kilos de cannabis en una finca privada y las plantas superaban los dos metros de altura.
De esta forma, el propietario, de 55 años de edad, está siendo investigado por un supuesto delito contra la salud pública.