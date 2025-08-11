'Pontevedra con Palestina': la Boa Vila muestra su solidaridad con el pueblo palestino

Tras la muerte de seis reporteros de Al Jazeera en Gaza por ataques israelíes este domingo, el Concello de Pontevedra ha lanzado una campaña para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y "unirse al grito mundial contra el genocidio que está realizando Israel".

Bajo el lema 'Pontevedra con Palestina', la campaña repartirá carteles por los diferentes establecimientos comerciales y de hostelería de la ciudad. De no recibirlo directamente, los comerciantes podrán solicitarlo al Concello o recogerlo en la Oficina de Turismo de la Praza do Concello.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha participado en la pegada del primer cartel en el Grano de Oro, comercio situado en la calle Peregrina, 41. Esta tienda, según el Concello, ya había demostrado su apoyo a la causa palestina, recibiendo por ello críticas.

"Os organismos internacionais están a ser excesivamente tímidos á hora de condenar e tomar

medidas contra o xenocidio que se está a acometer en Palestina", ha indicado Lores, que aboga por "avanzar e acabar con esta masacre".

Lores ha explicado, acompañado de la concelleira Anabel Gulías, que la campaña tiene como objetivo colaborar con el comercio local y sus vecinos para posicionarse en contra del genocidio.