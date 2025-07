Alerta amarilla en municipios del Miño de Pontevedra por temperaturas máximas

Este sábado se producirá una subida de temperaturas generalizadas en la Península Ibérica, que también repercutirá en Galicia, según informa Europa Press.

En este territorio, un total de 13 municipios encuadrados en el Miño de Pontevedra tendrán que tener especial atención por una alerta amarilla por temperaturas máximas, que rozarán los 34º C.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que esta alerta permanecerá activa desde el mediodía de este sábado, alrededor de las 13:00, y terminará poco antes de la puesta del sol, a las 20.59 horas.

En este caso, la zona afectada es el Miño de Pontevedra, que comprende a un total de 13 ayuntamientos: Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui.

Durante la jornada del viernes, las temperaturas más altas registradas en Galicia ya se produjeron en estos lugares. Según la información proporcionada por Meteogalicia, Salvaterra do Miño alcanzó 34,8º C y Ponteareas, 34,2º C.